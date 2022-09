Pozele dintr-o școala din Periți, Ialomița, proaspat renovata, au devenit virale pe Internet datorita culorilor vesele folosite in interior și mesajelor motivaționale de pe pereți.

Mesajul care insoțește pozele este din partea unuei profesoare catre elevii sai și este unul plin de caldura:

"Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele... Toate șoptesc ca mai e puțin.

Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea ca an de an retraim emoția inceputului și a sfarșitului de an școlar.

Daca și voi v-ați pregatit cu forțe noi, cu…