- Dupa retragerea armatei ruse din zonele apropiate de Kiev, s-a putut vedea adevarata dimensiune a ororilor comise de armata lui Putin. Sute de civili au fost ucisi si lasati zile in sir in strada. Altii au fost gasiti in gropi comune. Un copil de numai sase ani este surprins in apropierea mormantului…

- Fotografia a fost postata pe pagina de Facebook intitulata „Primul ajutor psihologic pentru femeile și fetele din Kiev”. In imagine, denumita simplu „Refugiați”, apare o fetița, care are scrise pe spate numele, data nașterii și numerele de telefon ale rudelor care pot fi contactate in cazul in care…

- Frâna brusca în campania de imagine de la Chișinau „Țara mica cu inima mare!” Prim-ministrul Natalia Gavrilița a dat interviuri sensibile la BBC și CNN, s-a distribuit masiv pe rețelele sociale spusa ca Republica Moldova gazduiește cel mai mare numar de refugiați ucraineni…

- Dan Bordeianu, actorul care a cucerit inimile telespectatorilor cu numeroasele sale roluri din filme și seriale, și-a surprins prietenii virtuali cu o imagine adorabila din copilarie. Iata cum arata cand era copil.

- O caricatura in care gura lui Vladimir Putin este inlocuita cu un pișoar a aparut in centrul Clujului pe strada Bolyai.Imagine este extrem de sugestiva și ilustreaza parerea mondiala pe care oamenii o au despre tiranul de la Moscova. Pe frunte este scris ”Don't flush!” (Nu trageți apa!).

- Pe fondul atacurilor aeriene asupra Kievului, locuitorii s-au adapostit in stațiile de metrou subterane ale orașului. Trenurile au ramas deschise pentru a gazdui oamenii. O femeie și-a nascut bebelușul la metrou. Cei adapostiți pe peroane au folosit aplicația Telegram pentru a comunica cu lumea exterioara.

- Andreea Ibacka, frumoasa actrița din serialul Adela, a postat in urma cu puțin timp pe Instagram Stories o serie de fotografii cu el din copilarie și le-a impartașit fanilor ca e nostalgica.