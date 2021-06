Cum arată Priscilla Presley acum, la 76 de ani Priscilla Presley a implinit 76 de ani pe 24 mai 2021. De-a lungul trecerii anilor, actrița a apelat la mai multe intervenții de ordin estetic, printre care botox in zona frunții și in buze și injecții cu acid hialuronic in zona pomeților. Cum arata Priscilla Presley acum, la 76 de ani In ciuda acestor intervenții, Priscilla arata foarte bine pentru varsta ei. Și-a facut debutul in televiziune in 1980, in calitate de gazda a emisiunii Those Amazing Animals, ulterior jucand in serialele The Fall Guy [intr-un singur episod] și Dallas [timp de 5 ani]. Totodata, actrița a jucat rolul lui Jane Spencer… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

