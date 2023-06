Cum arată noua colecție Tommy Hilfiger în colaborare cu Disney Cum arata noua colecție Tommy Hilfiger in colaborare cu Disney „O aniversare emblematica, un brand emblematic și o colaborare cu personajele lor cele mai emblematice – nu exista o modalitate mai buna de a va alatura fanilor din intreaga lume pentru a sarbatori cea de-a 100-a aniversare Disney”, a spus Tommy Hilfiger. „Asocierea lui Mickey și prietenii sai cu ADN-ul brand-ului TOMMY HILFIGER a fost una dintre cele mai distractive colaborari ale noastre de pana acum. Este o ediție de colecție a produselor noastre clasice prep preferate.” „Disney și TOMMY HILFIGER sunt doua brand-uri indragite care… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata colecția Versace realizata in colaborare cu Dua Lipa Dua Lipa este una dintre „muzele” care inspira de mai multa vreme colecțiile casei de moda Versace. In 2022, ea a deschis și a inchis show-ul brand-ului din Milano, in 2021 a fost imagina campaniei ce promova colecția de iarna, și este adesea…

- Sectia de Etnografie si Arta Populara a Muzeului Judetean Mures detine o colectie impresionanta de podoabe ale portului popular barbatesc din zona Calimanilor, constand in aproape 400 de prasnele, cruci de chimir si inele de mire, aceasta fiind cea mai valoroasa si mai numeroasa colectie de acest gen…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de Ziua Europei in care a vorbit despre schimbarile provocate de razboiul din Ucraina și despre importanța consolidarii securitații europene.

- „Este firesc sa primiti vestea aceasta de la noi, inainte sa cititi in presa sau sa o auziti de la altii. Daca tot exista aceasta banca in curtea casei noastre pe care ne-am asezat acum 2 ani si jumatate si am anuntat ca vom fi parinti, ne-am gandit sa o folosim din nou si cand va spunem ca vom deveni…

- Voleibalistele Clubului Sportiv Municipal Targoviște au duminica, 23 aprilie a.c., ultimul meci care decide calificarea in Finala Campionatului Național de Volei Feminin. Deși fetele noastre au obținut victoria in meciul disputat acasa la CSM Lugoj, duminica trebuie sa lupte pentru a-și menține poziția…

- Autorul Colonistilor din Catan, Klaus Teuber, s-a stins recent, la varsta de 70 de ani. Fost tehnician dentar, Teuber vanduse 40 de milioane de exemplare, dezvaluind ca a dezvoltat jocul „pentru a evada”.

- Astazi este inceputul mantuirii noastre si aratarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face si Gavril Harul Il binevesteste. Pentru aceasta si noi, impreuna cu Dansul, Nascatoarei de Dumnezeu sa-i strigam: Bucura-te, cea Plina de har!. „Așa canta Biserica astazi, in troparul…

- Martin Cooper, barbatul considerat inventatorul telefonului mobil și prima persoana care a efectuat un apel pe un telefon mobil in 1973, prezice ca smartphone-urile, așa cum le cunoaștem, vor disparea. Intr-adevar, in timpul unui interviu acordat CNBC, Martin Cooper a explicat: „corpul uman este stația…