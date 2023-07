Cum arată notele la evaluarea națională la două școli din satele României și la două școli din București In lipsa unei politici naționale de educație, investițiile din școlile publice se fac, majoritar, din fondurile primariilor și ale consiliile locale. Aici apar contradicții uriașe. Descentralizarea mult clamata a investițiilor in școli a condus la situații de acest tip:o școala centrala din orice oraș mare beneficiaza an de an, semestru de semestru, de investiții majore – tehnologie in salile de curs, sali de sport multifuncționale, programe opționale alternative etc. o școala rurala bate pasul pe loc, toaleta ramane in fundul curții, de cele mai multe ori școala sta sa cada, nu are autorizație… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din București este prima dintre cele 17 instituții romanești de invațamant superior incluse in ediția din acest an a clasamentului global Times Higher Education Impact Ranking.

- Germanul Daniel Altmaier, locull 79 ATP, s-a calificat, joi, in turul trei al turneului de grand slam de la Roland-Garros, dupa un meci de cinci ore si 26 de minute cu italianul Jannik Sinner, numarul 9 mondial si cap de serie 8. CITESTE SI Perechea Monica Niculescu/Makoto Ninomiya a fost eliminata…

- Salariile profesorilor au starnit situații nedorite in Romania, dupa ce angajații din școlile de stat și cadrele didactice au declarat greva și au facut proteste in București și nu numai. Dupa multe negocieri și presiuni, Guvernul a aprobat OUG de majorare a salariilor din invațamant. Iata cum au raspuns…

- Peste 600 de joburi deschise in școli și gradinițe private numai in luna mai. Salariile ajung pana la 1.400 de euro Sistemul privat de educație a prins avant in ultimii ani in Romania, in contextul in care cererea pentru condiții mai bune a crescut, atat din partea parinților, cat și a personalului…

- ”Suntem aici pentru ca ne aflam la capatul rabdarii in fata numeroaselor promisiuni calcate in picioare de-a lungul anilor”, declara AFP Alina Deliu, o profesoara in varsta de 47 de ani, care a manifestat la Bucuresti. Aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat in fata sediului Guvernului, dupa care…

- Toate lavabilele SPOR de interior au primit calificativele A+ si A in urma testarii Eurofins - French VOC (Compuși Organici Volatili).Dupa ce a lansat prima vopsea lavabila in Romania in 1999, iar in decursul anilor și-a perfecționat produsele ca randament și eficiența, incepand cu 2023 toate lavabilele…

- Pierdem medici, asistente, șoferi, meseriași, oameni calificați. Exodul romanilor e laitmotivul pe care il auzim de ani buni și chiar daca s-au gasit soluții pe ici, pe colo, continuam sa importam forța de munca. Vedem muncitori straini din ce in ce mai des pe șantierele din București sau pe strazi,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat marti ca Romania este "in regula" in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data, conform Agerpres.„Suntem in regula (cu deficitul…