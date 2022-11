Stiri pe aceeasi tema

- Fanii fostei jurate de la emisiunea ,,Next Star” au ramas fara cuvinte. Apariția recenta a Lorei i-a pus pe mulți pe ganduri, iar cei mai mulți internauți au crezut ca se pregatește din nou de nunta. Cantareața a postat o serie de imagini in rochie de mireasa. Ea formeaza un cuplu cu Ionuț Ghenu de…

- Maria Constantin se pregatește de ziua cea mare. Celebra cantareața de muzica populara vrea sa arate perfect in momentul in care va fi condusa la altar, motiv pentru care se pregatește intens. Vedeta ține o dieta stricta pentru ca rochia de mireasa sa arate perfect pe ea. „Vreau sa ajung la 51 de kilograme”,…

- Maria Dragomiroiu nu ii va incanta pe romani la evenimentele sarbatori. Aceasta iși schimba obiceiul de 45 de ani, iar fanii trebuie sa se obișnuiasca cu acest lucru. Vedeta a vorbit acum despre meseria pe care o practica de zeci de ani, dar și despre programul pentru Craciun și Revelion. „,,Multumesc…

- Andreea Balan este acum apreciata de mulți dintre fani pentru felul in care iși crește singura fetițele. Artista s-a desparțit cu scandal de fostul soț, iar acum le are in grija pe moștenitoarele sale. Vedeta i-a surprins pe urmaritori și le-a dezvaluit ca micuțele ei iși doresc sa ii calce pe umeri…

- Delia, aparitie rara pe internet. Cantareața și-a etalat toate formele armonioase ale trupului intr-o maniera ce a incins mințile barbaților. Fotografiile incendiare publicate pe paginile sociale ale vedetei au facut senzație printre utilizatorii din mediul online. Celebra artista a primit o mulțime…

- Loredana Groza s-a fotografiat alaturi de tatal sau. Celebra cantareața a postat o imagine rara alaturi de parintele ei pe care fanii l-au vazut foarte rar. Blondina a lasat in descriere și o declarație emoționanta pentru acesta. Fosta jurata de la ,,X Factor” era vizibil emoționata de reușita barbatului…

- Ruby a venit cu declarații despre pierderea regretatului sau coleg de breasla. Anunțul decesului lui Nosfe a lasat o țara intreaga in lacrimi. Majoritatea romanilor ii ascultau muzica și il apreciau pentru cariera curata și lipsita de scandal. Celebra cantareața a oferit acum prima declarație dupa tragedia…