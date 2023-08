Stiri pe aceeasi tema

- Arhirpiscopia Tomisului a facut precizari in ceea ce priveste inregistrariile aparute in mediul online. Redam in continuare comunicatul de presa pus la dispozitie de Arhipiscopia Tomisului:Fata de articolele publicate si in ziarul Ziua de Constanta in care sunt mentionate numele Arhiepiscopiei Tomisului…

- Escrocii online profita de lipsa de atenție a utilizatorilor pentru a-i inșela. Despre aceasta anunța Inspectoratul General de Poliție, citat de Noi.md Potrivit sursei, aceștia creeaza profiluri false și expediaza mesaje pe rețelele de socializare prin crearea unor istorii false precum ca ar fi o ruda…

- Ana Morodan a revenit in forța pe rețelele de socializare, cu o schimbare care i-a luat prin surprindere pe fani. Cea supranumita Contesa Digitala nu mai arata așa cum și-a obișnuit urmaritorii, apeland de curand la o „transformare” radicala la care nimeni nu se aștepta. Iata imaginile!

- In mediul online au aparut niște imagini video cu un medic-chirurg din secția ORL a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Capitala, in care acesta discuta cu o pacienta vorbitoare de limba rusa. Medicul a fost dur criticat in mediul online, fiind invinuit de internauți ca ar avea un limbaj…

- Pe o plaja din Florida (SUA), vizitatorii au uitat foarte repede de distracții cind au observat o aripa de rechin deasupra apei. Datorita reacției imediate, toate persoanele au reușit sa iasa apa și nimeni nu a avut de suferit. Un videoclip al incidentului a fost distribuit pe rețelele de socializare.…

- O femeie a fost evacuata de la bordul avionului dupa ce ar fi avut un schimb de replici cu o stewardesa. Pe filmarea postata in mediul online se observa cum stewardesa i a cerut pasagerei sa coboare din avion.Pasagerii aflati in acel moment in avion au venit in ajutorul femeii si au rugat o pe stewardesa…

- Elevii de clasa a XII-a au sustinut astazi, 26 iunie, proba la Limba romana din cadrul examenului de Bacalaureat 2023. Elevii de clasa a XII-a au sustinut astazi, 26 iunie, proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2023. Pentru sustinerea probei obligatorii din cadrul examenului…

- Principalele pericole la care sunt expuși copiii in prezent, sunt: excesul de ecrane, expunerea in mediul online și violența din mass-media, releva un sondaj. Conform datelor studiului Reveal Marketing Research, romanii considera ca utilizarea excesiva a tehnologiei și a internetului este cea mai mare…