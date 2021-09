Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de aproximativ doi ani, a ajuns in coma, in urma cu cateva zile, la un spital din Iași. Mama le-a spus medicilor ca fetița s-a inecat in cada. Micuța a murit in cursul serii de ieri. Intrucat pe corpul micuței erau semne de violența, poliția a fost alertata de catre reprezentații spitalului.…

- In cateva secunde, o vacanta s-a transformat intr-un cosmar greu de inchipuit pentru o mama si fiice ei. Un copac s-am prabusit din cauza furtunii peste cortul in care se aflau. Una dintre copile a murit pe loc.

- „La data de 17 iulie a.c., politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 , de un barbat cu privire la faptul ca in timp ce se afla pe raza comunei Cojasca, si-ar fi omorat nepoata in varsta de 6 ani. Politistii s-au deplasat in timpul cel mai scurt la fata locului,…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara, cunoscuta pentru talentul ei, dar și pentru podoaba capilara impresionanta. Maria Dragomiroiu este cantareața cu cel mai lung par din Romania. De-a lungul timpului, oamenii s-au intrebat care este secretul acesteia pentru…

- Fiica lui Jojo și a lui Paul Ipate, Zora, face furori pe internet cu frumusețea sa. Micuța induioșeaza inima internauților de fiecare data cu trasaturile sale superbe și cu felul sau adorabil.

- O fata de 11 ani a devenit cea mai tanara mama din Marea Britanie, dupa ce a nascut la inceputul acestei luni. Tanara a ramas insarcinata la varsta de 10 ani. Potrivit The Sun, familia fetei nu stia ca este insarcinata, iar serviciile sociale investigheaza cazul. "A venit ca un mare…

- In 2020, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Educatia tertiara este nivelul de educatie oferit…

- Keo, in varsta de 42 de ani și Misty, in varsta de 31 de ani, formeaza un cuplu de opt ani și sunt nedesparțiți de trei ani și jumatate de cand fetița lor, micuța Arya, a venit pe lume. Invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, artista a facut dezvaluiri despre casatoria cu tatal fetiței sale „E…