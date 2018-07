Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Reese Witherspoon ar putea reveni pe marile ecrane in rolul lui Elle Woods din filmul „Legally Blonde 3/ Blonda de la drept 3”, aceasta fiind in pline negocieri cu studioul Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Daca proiectul va fi finalizat, Witherspoon va deveni pentur a treia oara Elle Woods,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj cu prilejul Zilei Rezervistului Militar, in care le transmite aprecierea si recunostinta sa militarilor care si-au incheiat cariera activa, trecand in rezerva, pentru ca si-au pus viata in slujba tarii, cu patriotism, responsabilitate si curaj. "Sarbatorim…

- Judecatoarea Florica Roman reacționeaza dupa protestul magistraților, care a avut loc sambata in fața Curții de Apel București, și susține pe blogul personal ca se dezice de tabara protestatarilor, precizand ca „aceștia incalca separarea puterilor in stat și ataca statul de drept”.„Protestul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avut luni, la Berlin, o intrevedere cu presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU), cancelarul german Angela Merkel, in cadrul careia au fost analizate situatia politica din cele doua tari, inclusiv evolutiile privind respectarea statului de drept in Romania, dar…

- Mai exact la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, pentru invatamantul cu frecventa – domeniul de licenta „Drept”, programul de studii universitare de licenta „Drept” și 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru invatamantul cu frecventa – domeniul de licenta „Stiinte militare,…

- Iohannis, atac la Guvern și Parlament: ”Nu poți schimba artificial imaginea Romaniei, cand sute de mii de romani au ieșit in strada pentru ca vor un stat de drept”, a spus președintele, joi, la Bacau, in cadrul unei discuții cu tinerii, el facand referire și la modul in care, in Parlament, se schimba…

- Considerat de admiratori ''un monstru al cinematografiei'', regizorul mexican Guillermo del Toro a fost distins sambata seara cu un premiu pentru intreaga cariera, cu prilejul celei de-a 21-a editii a Festivalului de Film din Malaga, relateaza EFE. "Ceea ce ne invata monstrii…