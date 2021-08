Stiri pe aceeasi tema

- O zi de luni care ar fi trebuit sa fie la fel ca orice alta prima zi a saptamanii, incepe cu imagini de coșmar: talibanii inarmați pana in dinți cutreiera strazile capitalei Afganistanului.

- Talibanii intra din toate direcțiile in capitala Kabul, ultimul oraș important controlat de guvern, transmite BBC . UPDATE 12:10: Trei oficiali afgani au declarat ca talibanii sunt in districtele Kalakan, Qarabagh si Paghman. UPDATE 12:00: Personalul ambasadei SUA de la Kabul este evacuat cu elicopterul.…

- Luptatorii talibani au patruns duminica in Kabul, ei fiind acum in cartiere de la periferie, relateaza AP. Trei oficiali afgani au declarat ca talibanii sunt in districtele Kalakan, Qarabagh si Paghman, informeaza News.ro. Talibanii au remis un comunicat in care au precizat ca nu intentioneaza…

- Luptatorii talibani au ajuns duminica, 15 august, la periferia capitalei afgane, in timp ce muncitorii panicați au fugit din birourile guvernamentale, iar mai multe elicoptere au aterizat la ambasada SUA din Kabul pentru evacuarea personalului, a relatat agenția Associated Press . Talibanii au capturat…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- „Acum doua zile a trebuit sa fug de acasa și sa las in urma viața mea din nordul Afganistanului dupa ce talibanii mi-au luat orașul. Sunt inca pe fuga și nu exista un loc sigur unde sa merg”. O tanara jurnalista descrie pentru The Guardian panica și teama de a fi forțat sa se ascunda in timp ce orașele…

- Luptatorii talibani au ocupat duminica trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, au anuntat oficiali locali, transmite Reuters. In ultimele luni, insurgentii au preluat…

- Talibanii profita de retragerea trupelor internaționale și preiau controlul asupra a tot mai mult teritoriu din Afganistan. Luptatorii talibani au intrat in parți din orașele Herat, Lashkar Gah și Kandahar, unde forțele guvernamentale se chinuie sa opreasca asaltul, relateaza BBC . Talibanii au obținut…