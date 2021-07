Cum arată fiul vitreg al Gabrielei Firea. Răzvan este model Intre anii 1993 și 2010, Gabriela Firea (48 de ani) a fost casatorita cu Rasvan Firea (n. 1955 – d. 2010), fost membru al comisiei de marketing a Federației Romane de Atletism. Din mariajul cu acesta, Gabriela are un fiu biologic, Tudor Ștefan, și unul vitreg, Razvan Alexandru. Cum arata fiul vitreg al Gabrielei Firea. Razvan este model In trecut, fosta prezentatoare TV a fost acuzata ca a intervenit in mariajul lui Rasvan cu a treia lui soție, Carmen, mama lui Razvan. „Eu nu am stricat casa nimanui. Rasvan era singur de mulți ani cand a inceput sa-mi faca curte. Nu pot fi acuzata ca i-am desparțit.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

