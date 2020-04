Cum arată “experimentul suedez” pentru românii din Suedia. “Părerile sunt împărțite. Puțini înțeleg gravitatea situației” Suedia, statul nordic cu cea mai relaxata abordare in pandemia de coronavirus, are cea mai mare comunitate de romani din nordul Europei. Cum privesc romanii “experimentul suedez”, strategia bazata, conform epidemiologului-șef, pe “responsabilitatea individului sa nu impraștie boala”? Suedia e casa pentru peste 31.000 de romani, cea mai mare comunitate formata de compatrioți de-ai noștri intr-o țara nordica.Dan Savulescu, proprietarul unui atelier de bijuterii și pielarie plecat la Falun in august anul trecut, a facut parte din aceasta comunitate pana saptamana trecuta, cand a decis sa revina acasa,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

