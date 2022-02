Cum arată bugetul de venituri și cheltuieli al județului Dolj de anul acesta Consiliul Județean Dolj a prezentat, ieri, bugetul de venituri și cheltuieli al județului Dolj pe 2022. Valoarea totala a bugetului pentru anul acesta este 840 de milioane de lei. Din aceasta suma, mai mult de jumatate (64%) din bani merg catre dezvoltarea județului. Mai exact, catre finalizarea unor investiții majore, cum ar fi modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate și DJ 561A Giurgița – Plenița. De asemenea, este vorba și de modernizarea Clinicii de Oncologie, de finalizarea Muzeului Carții și Exilului Romanesc, a Centrul Internațional ,,Constantin Brancuși”, dar și de finalizarea Sistemului de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

