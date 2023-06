Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un divorț neașteptat, Dinu Maxer iși cauta fericirea! Dupa divorțul de Deea Maxer, artistul a incercat sa aiba o relație cu o alta femeie, insa a fost sortita eșecului. De aceasta data, se pare ca Dinu Maxer și-ar dori o relație cu nimeni alta decat Maria Ilioiu. Fosta ispita de la Insula Iubirii…

- Dupa ce, in urma cu doua zile s-a afișat alaturi de un alt barbat intr-un club din Capitala, vedeta confirma ca are un nou iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Dinu Maxer a recunoscut ca este indragostita de Robert, dar nu vrea sa dezvaluie prea multe.

- Florin Calinescu este unul dintre cei mai iubiți oameni de televiziune, insa anul atrecut, acesta a decis sa se retraga pentru o perioada din lumina reflectoarelor. In anul 2005, soția acestuia, Ana Maria, s-a stins din viața la doar 47 de ani, din cauza unei boli cumplite. De atunci, prezentatorul…

- Cantareața Halsey și partenerul ei, Alev Aydin, au luat-o pe drumuri separate dupa o relație de cinci ani. Cei doi au impreuna un baiețel de 21 luni, iar fanii credeau ca artista și-a gasit in sfarșit sufletul pereche.

- Cine este iubitul Anamariei Prodan dupa divorțul de Reghecampf Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au desparțit oficial in toamna anului 2021. Divorțul s-a produs dupa luni intregi in care Anamaria și-a aparat public mariajul deși toata lumea vorbea despre o relație extraconjugala a soțului ei.…

- Alin, iubitul fostei ispite de la emisiunea "Insula Iubirii", Daniela Badea, se afla in plin scandal, dupa ce, in urma cu puțin timp, a fost ridicat de catre polițiști in timp ce transmitea un clip video live pe Tiktok. Ce informații se cunosc despre celebrul tiktoker și cu ce se ocupa acesta.

- Dupa cum bine știm cu toții, iubitul Danielei Badea a fost saltat de mascați in timpul unui live pe platforma TikTok. Ce se intampla cu Alin in urma celor intamplate. Fosta ispita de la Insula Iubirii a oferit informații noi cu privire la situația in care se afla partenerul ei.

- Mugur Mihaescu este unul dintre cei mai de succes și indragiți actori din Romania. Pe langa viața profesionala, actorul exceleaza și in familia lui, deoarece are o relație perfecta cu fiica lui. Mai mult, Ivona are un iubit care se ințelege de minune cu tatal ei, iar Mugur Mihaescu il considera un frate…