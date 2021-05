Stiri pe aceeasi tema

- Noelle Vlasov, fiica celebrei Ingrid Vlasov și a lui Marian Nedelcu are 17 ani și s-a transformat total. Este foarte frumoasa și face senzație in mediul virtual. Inca de la patru ani, Noelle defila pe catwalk-urile de la Paris. „Fiica mea s-a nascut manechin. O las sa se fardeze in fiecare zi, am invațat-o…

- Irinel Columbeanu a fost cel care a dezvaluit ca a primit un cadou din partea fiicei din America chiar inainte de Paște. Irinuca i-a trimis tatalui un dar, dar și un mesaj special. Irina Columbeanu locuiește in America de o buna perioada de timp. Sta cu mama ei, Monica Gabor, cu iubitul mamei, Mr. Pink,…

- Oana Roman și Isabela, fiica sa, inca se bucura de vacanța in Egipt. Vedeta ține legatura pe Instagram cu fanii sau, acolo aceștia au intrebat-o cat a platit pentru sejur. Nu s-a ferit și a spus cat a costat-o. De ceva vreme, Oana Roman pregatea vacanța in Egipt, pe lista ei fiind și Marius Elisei,…

- Nu va juca împotriva Italiei în FedCup, dar a reînceput antrenamentele pe zgura. Simona Halep a avut o surpriza pentru fanii sai, numarul trei mondial aratându-le acestora alaturi de cine s-a pregatit în cursul zilei de luni.Sosit special în România pentru…

- Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania. Juratul de la „Chefi la cuțite” a fost intrebat de nenumarate ori de catre fani, daca el este cel care gatește in familia lui, iar acum, acesta a recunoscut cine este, de fapt, chef in bucataria de acasa. „Trebuie sa va zic un secret:…

- Cum arata fiica lui Ingrid Vlasov la 17 ani Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov și a lui Marian Nedelcu, a fost mereu considerata drept „cel mai frumos copil din Romania”. Anii au trecut, iar Noelle are acum aproape 17 ani. Este o tanara domnișoara extrem de frumoasa. Vezi aceasta postare pe Instagram…

