- Federația Rusa a continuat atacurile in noaptea de vineri spre sambata, inclusiv in aceasta dimineața, asupra mai multor orase ucrainene și capitala Kiev. Oficialii ucraineni spun ca au fost lansate rachete de croaziera catre Ucraina dinspre Marea Neagra. Aceștia au raportat mai multe pierderi printre…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina se desfasoara in mai multe zone ale tarii din estul Europei, atat prin lupte propriu-zise cat si la nivel psihologic. Din nordul Peninsulei Crimeea, apar informatii cu privire la un convoi de blindate rusesti, care ar fi traversat podul din Herson, invaluit de fum, spre…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a inițiat și incurajeaza o strangere de fonduri pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina.Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a inițiat impreuna cu Romanian United Fund o strangere de fonduri pentru sprijinirea efortului umanitar de ajutorare…

- „Putin muta forțe și tancuri suplimentare in teritoriile ocupate Donbas, potrivit informațiilor pe care le dețin”, a declarat miercuri prim-ministrul leton Arturs Krisjanis Karins la CNN , adaugand ca reprezinta „trecerea intr-un stat suveran”.Intrebat insistent daca se refera la intrarea unor trupe…

- Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni in sedinta publica, la cererea Statelor Unite ale Americii, pentru a discuta despre prezența trupelor rusesti la granita cu Ucraina. Tensiunile se muta la sediul organismului mondial de la New York. Statele Unite ale Americii descriu reuniunea…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia.„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca fortele sale din Flota Marii Negre urmaresc fregata Auvergne a marinei franceze dupa ce nava a intrat in Marea Neagra. Tensiunile dintre Est si Vest sint la cote maxime in aceste zile, Ucraina, Statele Unite si Uniunea Europeana exprimindu-si temerile cu…