Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, la Zalau, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe suspectul dublului asasinat. ‘Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi regreta profund trecerea in nefiinta a studentului Jniyah Youssef si a prietenei acestuia Ioana Vanesa Burlacu. Jniyah Youssef era student in anul 2, la specializarea Medicina, linia de predare in limba franceza. Conditiile…

- Fostul lider al PDL și actual europarlamentar Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procesul in care era acuzat de trafic de influenta. Sentinta poate fi atacata cu apel de catre procuror si inculpat, in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii. ICCJ l-a achitat…

- Saptamana viitoare, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va da pronuntarea in dosarul cercetarii disciplinare a judecatorului Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitesti.

- Anghel Iordanescu (71 de ani), fostul selecționer al Romaniei, a analizat meciul „tricolorilor” cu Islanda, terminat la egalitate, 0-0 și a comentat viitorul lui Mirel Radoi pe banca naționalei. „Din pacate nu am reușit sa caștigam. Am avut posesia, am avut statistica, am avut șuturi la poarta, dar…

- Inca 30 de zile de arest pentru doi din cei patru suspecți, care ar fi omorat in bataie un barbat din satul Pelinia, raionul Drochia. Sentinta a fost pronuntata de Judecatoria raionului Drochia, care a admis demersul procurorului de caz.

- Condamnat inițial la 13 de ani de inchisoare de instanța de fond, autorul omorului unui barbat din satul Gangura, raionul Ialoveni, iși va petrece urmatorii 17 ani dupa gratii, dupa ce procurorii au facut apel, nefiind de acord cu pedeapsa stabilita de prima instanța. Astfel, prin decizia Curții de…

- Energeticienii care lucreaza in Termocentrala Ișalnița și Termocentrala Craiova II au protestat, astazi, in Piața Prefecturii din Craiova, nemulțumiți de faptul ca Legea nr. 197/2021, privind reducerea varstei de pensionare a minerilor și energeticienilor, a fost aprobata, dar nu și pusa in aplicare.…