Cum alegi forma covorului pentru livingul tău Covorul perfect nu se alege doar in funcție de material și culoare. Forma este de asemenea un criteriu pe care trebuie sa il iei in considerare. Descopera cum o identifici pe cea potrivita astfel incat amenajarea camerei de zi sa fie armonioasa. Covoare dreptunghiulare Covoarele dreptunghiulare raman cea mai populara alegere pentru amenajarea camerei de zi. Au un aspect clasic, tradițional, care se potrivește in orice locuința, indiferent de stilul acesteia. In plus, sufrageriile au tot o forma dreptunghiulara, motiv pentru care nu poți da greș cu un astfel de covor. In funcție… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

