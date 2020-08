Cum adormi buștean fără nicio pastilă Cele mai bune somnifere naturale. Problemele cu somnul nu strica doar nopțile, ci și zilele celor care nu dorm bine. In multe cazuri, somniferele pot fi inlocuite cu plante. Oamenii iși petrec o treime din viața, adica 25 de ani in medie, dormind. Insa, din opt persoane, doua nu reușesc sa aiba un somn odihnitor. Insomnia afecteaza intre 20% și 30% dintre francezi și aproape 10% iau regulat produs Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

