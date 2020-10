Cum a zdruncinat "Lacul Trump" relațiile dintre Serbia, Kosovo și America Redenumirea lacului local în onoarea președintelui american Donald Trump a constituit o surpriza neplacuta pentru locuitorii unei zone rurale din nordul Kosovo, relateaza Politico.



&"Am vazut știrea pe Facebook înainte sa o observam chiar în fața ochilor noștri. Nimeni care locuiește aici nu știa de asta&", afirma Savo Dasic, un fost muncitor agricol în vârsta de 65 de ani care locuiește într-o casa improvizata sub podul care traverseaza lacul.



Suprafața lacului se întinde pe teritoriul Serbiei și al Kosovo care pâna în ziua de…

