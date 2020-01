Stiri pe aceeasi tema

- Robyn Crawford, acum in varsta de 53 de ani, susține ca a fost iubita legendarei Whitney Houston, in urma cu mulți ani de zile. Abia acum s-a facut lumina in privința unui capitol din viața cantareții, despre care nimeni nu prea a știut nimic pana acum, potrivit Spynews.roFosta iubita a lui…

- Odata cu moartea lui Cornel Galeș s-au complicat și mai mult lucrurile in lupta pentru averea raposatei Ileana Ciuculete. Fiii artistei sunt puși in fața unei situații destul de complicate acum.

- Cornel Gales a fost inmormantat alaturi de Ileana Ciuculete. Slujba s-a terminat in urma cu doar cateva momente, iar acum, Cornel Gales isi poate dormi somnul de veci alaturi de femeia care i-a fost sotie.

- Cornel Galeș și-a gasit sfarșitul, in weekendul care s-a incheiat, departe de țara. Fostul impresar iși va dormi, insa, somnul de veci, in Romania, pentru ca urmeaza sa fie adus din Spania, acolo unde a murit. Mai mult, fostul soț al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete va fi condus pe ultimul…

- Cornel Galeș, fostul soț al artistei Ileana Ciuculete, a murit, duminica intr-un accident de mașina produs in Spania. Barbatul nu a apucat sa afle sentința in procesul in care se judeca cu fiii indragitei artiste pentru averea acesteia. Dupa decesul cantareței, Cornel Galeș a fost implicatintr-un scandal…

- Cornel Galeș a murit, duminica, intr-un accident de mașina produs in Spania. Fostul șot al cantareței Ileana Ciuculete mergea sa ia masa intr-un restaurant cu specific romanesc cand și-a gasit sfarșitul. Cornel Galeș a fost casatorit timp de 20 de ani cu IleanaCiuculete, cantareața de muzica populara…

- Cornel Galeș, fostul soț al artistei Ileana Ciuculete, nu a reușit sa mai pacaleasca moartea inca o data, dupa ce, in 2017, s-a aflat la un pas de a-și pierde viața, tot in urma unui accident rutier. La acea vreme, Galeș a scapat ca prin minune. De data aceasta, accidentul i-a fost fatal.Cornel Galeș,…