- Multe benzinarii din tara au fost sanctionate dupa ce au majorat nejustificat pretul carburantilor. Inspectorii care au fost pe teren si au facut controale au constatat ca unii agenti economici au crescut preturile si de mai multe ori intr-o singura zi. Comisia mixta constituita la ordinul prefectului,…

- Prețurile au scazut cu cat 10 bani pe litru, și la benzina și la motorina. Astfel, stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de publicația economica.net in acest an, afișa astazi un preț al benzinei standard de 7,83 lei/litru, in scadere cu zece bani fața de cotația de ieri.…

- Benzinaria Mol din Beiuș care a afișat miercuri prețul de 11 lei/litru la motorina și benzina a fost amendata de Protecția Consumatorului cu suma de 35.000 de lei și a fost obligata sa revina la prețul anterior, a anunțat joi purtatorul de cuvant al guvernului. ANPC a constatat ca stocuri preexistente,…

- Dupa nebunia cu scumpirea carburantilor de aseara, 9 martie, cu 1,40 de lei/litru in medie in Piatra Neamt, am incercat sa vedem care este efectul in viata de zi cu zi, in costurile cosului zilnic. Astazi, in mall-urile din oras, inca era linistea, cumparaturi obisnuite, preturile mai mari, mai mici,…

- Ultimele stații de carburanți care au depașit bariera de 7 lei/litru la benzina standard sunt cele din rețeaua Lukoil, care zilele trecute au ramas singurele cu prețuri la benzina sub acest prag.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 27 ianuarie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 28 ianuarie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi 22,94 lei/litru (cu 9 bani mai mult), iar al motorinei…

- Creșterea prețurilor la carburanți, vizibila de la inceputul anului, continua. Prețurile au crescut cu 13-14 bani pe litru doar in ultima saptamana. De la inceputul anului scumpirea este de 41 de bani pe litru. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro, prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie…