Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galati a fost exonerat de plata amenzii contraventionale dupa ce a contestat procesul verbal in justitie si a demonstrat ca a plecat de la semafor pe culoarea verde a semaforului, dar din cauza unui blocaj rutier a ramas cu o parte a masinii pe o trecere de pietoni dupa ce s-a facut rosu.

- Accident rutier la Unirea: Un șofer din Dolj a acroșat un barbat de 55 de ani, in timp ce se deplasa pe bicicleta Accident rutier la Unirea: Un șofer din Dolj a acroșat un barbat de 55 de ani, in timp ce se deplasa pe bicicleta La data de 30 iulie 2022, in jurul orei 12.45, pe DJ 107D, in comuna Unirea,…

- Judecatorii au anulat procesul verbal de contraventie dupa ce conducatorul auto a depus in instanta o factura fiscala si o chitanta, prin care a facut dovada ca masina al carei proprietar este era tractata cand a fost fotografiata de un dispozitiv instalat de CNAIR pe DN24.

- O decizie a Judecatoriei Galati ar putea crea un precedent la nivel national. Instanta a anulat un proces verbal de contraventie emis de CNAIR pentru ca nu a depus si imaginile foto sau inregistrarile video care au stat la baza intocmirii acestuia.

- Federația Romana de Fotbal a transmis, joi, ca partida cu Bosnia din Nations League, programata luni, 26 septembrie, in Giulești, va avea parte de spectatori in tribune. FRF era pasibila de suspendare, din cauza incidentelor provocate de fani la cele patru meciuri din iunie. In schimb, forul condus…

- Toți șoferii trebuie sa țina cont de aceasta lege. In caz contrar, se pot alege cu amenzi de 700 de lei, dar și puncte de penalizare. Inainte de a pleca la drum, mai ales inainte de a pleca intr-o vacanța, de exemplu, șoferii trebuie sa fie foarte atenți. Iata ce trebuie sa aiba fiecare șofer in portbagajul…

- Ilie Caraș este unul dintre interpreții care incanta romanii de pretutindeni cu glasul sau. Din nefericire, a avut parte de un incident neplacut pe șoselele din țara in timp ce se indrepta catre un spectacol. Acesta a vazut moartea cu ochii, la propriu, insa a avut norocul sa nu fie singur in autovehicul…

- In data de 13 mai a.c., in intervalul orar 15:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai Secției 2 Urbane, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman și lucratori din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, au organizat o acțiune pe bulevardul Michelangelo și in zona stadionului…