Stiri pe aceeasi tema

- Cum a reușit un barbat sa slabeasca peste 200 de kilograme. Transformarea lui e șocanta dupa ce un prieten i-a spus ceva anume. Asta a fost suficient sa il faca pe barbat sa se ambiționeze și sa se puna pe slabit. Ce i-a spus prietenul barbatului, de fapt. Un barbat a slabit peste 200 de […] The post…

- Catinca Roman a reușit sa slabeasca 15 kilograme și spune ca in toți acești ani de cand a ținut un regim, rezultatele nu au fost pe masura așteptarilor și ajungea, din nou, sa ia in greutate. Vedeta spune ca a gasit un echilibru și ca nu se mai simte „vinovata” pentru ca iși face poftele.

- Carmina Varciu ne spune secretul prin care a reușit sa dea jos 10 kilograme intr-un timp record. Tanara nu vrea insa sa se opreasca aici și va continua sa slabeasca pana cand va ajunge la forma pe care și-o dorește. La ce a renunțat in ultima perioada.

- Doctorul Virgiliu Stroescu a dezvaluit secretul unei slabiri masive.„Cand cineva este foarte grav și vrea sa slabeasca, sa slabeasca masiv, am oameni care au venit cu 130 de kile și i-am adus la 70. Luni, miercuri, vineri numai supa, trei litri de supa, nimic altceva. Dupa o luna se obișnuiește perfect…

- Adele a uimit o lume intreaga, in momentul in care a aparut supla. Fanii au fost de-a dreptul șocați de schimbare și, bineințeles, foarte multa lume s-a intrebat cum a reușit. Se pare ca dieta sirtfood ar fi raspunsul.

- Emilia Ghinescu pare ca nu se mai poate opri din slabit, impresionand tot mai multe persoane cu numarul de kilograme pe care a ajuns sa il aiba la 45 de ani. Iata cum a reușit sa cantareasca atat, dar și la ce metode a apelat!

- Florin Busuioc, in varsta de 61 de ani, a reușit sa slabeasca 15 kilograme și iși mai dorește sa slabeasca inca atat. Vedeta de la PRO TV a dezvaluit cum a scapat de kilogramele in plus și care este dieta pe care a urmat-o.

- In varsta de 61 de ani, Florin Busuioc este in toiul unei transformari spectaculoase. Celebrul prezentator al rubricii Meteo de la PRO TV a dezvaluit ca a dat jos 15 kilograme deja și ca iși dorește sa mai slabeasca inca 15, pana ajunge la greutatea ideala. Afla, din randurile de mai jos, care este…