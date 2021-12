Stiri pe aceeasi tema

- Ducii de Cambridge au oferit concertul lor de Craciun postului ITV, si nu corporatiei BBC, dupa o disputa cu aceasta din cauza unui documentar, scrie The Sun. Cuplul regal a fost nemultumit, aparent, de noul documentar BBC despre relatiei familiei regale cu presa, informeaza News.ro. Concertul…

- Regina Elisabeta a II-a nu se complica niciodata in alegerea cadoului pentru angajații sai, optand in fiecare an pentru același cadou. Potrivit site-ului oficial al Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a a Angliei ofera fiecarui membru al personalului sau o budinca de Craciun, in conformitate cu o…

- Kate Middleton, ducesa de Cambridge in varsta de 39 ani, a fost surprinsa de fotografi atunci cand a ajuns la evenimentul COP26, in Glsgow, cu trenul saptamana trecuta. Ochii curioșilor nu au putut sa nu observe ca ducesa uitase sa iși inchida poșeta.

- E clar ca Ducesa de Cambridge este intr-o reinventare stilistica.Kate Middlleton a inceput sa renunte la tinutele in culori sobre si opteaza, din ce in ce mai des, pentru unele in culori indraznete.

- Stilul nu ține intotdeauna de bani, iar asta demonstrat-o Ducesa de Cambridge. Kate Middleton a purtat o rochie care costa 90 de lei și a reușit sa atraga toate privirile cu un obiect vestimentar pe care multe femei și-l permit. Kate Middleton a fost mereu un model al eleganței și al rafinamentului,…

- Proaspata campioana de la US Open, Emma Raducanu a avut parte de un meci inedit. Aceasta a jucat tenis cu ducesa de Cambridge, Kate Middleton, la Londra. Cele doua au fost surprinse discutând amical înaintea partidei demonstrative. Alteta regala si tenismena britanica…

- Proaspata campioana de la US Open, tenismena Emma Raducanu a avut parte de un meci inedit. Revelatia anului in sportul mondial a jucat tenis cu ducesa de Cambridge, Kate Middleton, la Londra. Cele doua au fost surprinse discutand amical inaintea partidei demonstrative.

- Ducesa de Cambridge a jucat vineri, la National Tennis Centre din Londra, un meci cu Emma Raducanu, castigatoarea US Open, iar despre recenta ei victorie a spus ca a fost „foarte impresionanta”, relateaza Daily Mail, potrivit news.ro. Kate Middleton, in varsta de 39 de ani, care a revenit…