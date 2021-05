Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Enceanu a vorbit cu lacrimi in ochi la Antena Stars despre cei care au fost parinții sai. Artistul regreta ca aceștia au plecat din aceasta lume inainte ca el sa se bucure de un succes uriaș in muzica populara.

- "Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat", marturiseste Sfantul Ioan in Evanghelie: "Intru El era viata si viata era lumina oamenilor. Si lumina lumineaza in intuneric si intunericul nu a cuprins o". Apostolul se refera aici, in mod direct, la intunericul adus de pacatele oamenilor.Dar,…

- Fulgy a disparut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, dar in tot acest timp nu a stat degeaba. Fiul Clejanilor a spus, intr-un interviu marca Antena Stars, cu ce se ocupa acum, oferind detalii și despre cum iși vede viitorul profesional, dar și amoros.

- Nelu Ploieșteanu a fost unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica lautareasca din Romania. Muzica lui era apreciata și știa de fiecare data, sa aduca zambetul pe buze tuturor celor care il ascultau. Puțini știu cați copii a lasat in urma artistul, dar și detalii despre testamentul sau.Nelu Ploieșteanu…

- Iuliana Beregoi este artista fenomen a momentului, iar mii de tineri nu-și mai pot lua ochii de la ea. Cu toate ca se bucura de atenția unui numar uriaș de fani, frumoasa cantareața s-a confruntat și cu hate-ul de la o varsta frageda.

- Ticy este acum unul dintre cei mai ascultați maneliști, insa nu multa lume știe ca trecutul lui nu este deloc unul foarte bun, ba din contra. Cantarețul spune, intr-un interviu oferit pentru Antena Stars, cu lacrimi in ochi, ca a fost batut de tata și dus la orfelinat chiar de fratele mai mare. Iar…