Cum a redus pandemia de coronavirus zgomotul seismic in Bucuresti (Grafice INFP) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului arata cum a fost redus zgomotul seismic din Bucuresti de pandemia de coronavirus.



"Pamantul este o planeta 'vie' care vibreaza continuu sub actiunea unor factori naturali si antropici precum undele oceanice, vantul, ploaia, activitatile industriale, traficul, etc.



Aceste vibratii, cunoscute sub numele de zgomot seismic, sunt inregistrate permanent de statiile seismice din intreaga lume. Preocuparea permanenta a cercetatorilor seismologi este aceea de a reduce nivelul zgomotului seismic astfel incat inregistrarile

