O biserica ridicata in 1835 și incadrata pe lista monumentelor istorice situata in Sarata ar fi pierdut șansa unei finanțari, din cauza faptului ca autoritațile locale n-au fost instare sa intabuleze terenul… Potrivit consilierului local Mathe Attila, biserica reformata din Sarata, ridicata in 1835 și incadrata pe lista monumentelor istorice ar fi pierdut o finanțare. Aceasta urma sa fie folosita pentru reabilitarea monumentului istoric. Finanțarea a fost pierduta din cauza ca nu s-a intabulat o parcela de 100 de metri patrați… „Biserica reformata din Sarata tocmai a pierdut o finanțare importanta…