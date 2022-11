Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri, in mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus in valoare de 17 miliarde de dolari, in ceea ce expertii au descris ca un efort de a prezenta o vizita a cancelarului german Olaf Scholz care i-a luat prin surprindere pe producatorul european de avioane si pe observatorii…

- Titlurile se tranzactionau sub 100 de dolari pe unitate la deschiderea bursri de pe Wall Street, cel mai mic pret din 2016. Compania-mama a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, o scadere de peste 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a doua scadere…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, trebuie sa se eficientizeze prin reducerea locurilor de munca și a cheltuielilor de capital, a declarat luni acționarul sau, Altimeter Capital Management, intr-o scrisoare deschisa adresata directorului general Mark Zuckerberg. Compania și-a pierdut increderea…

- Ajutorul militar suplimentar, anunțat miercuri, 28 septembrie, de Pentagon, consta in echipamente care vor fi livrate la Kiev in cateva luni, relateaza AFP, citata de Agerpres . Departamentul apararii din SUA precizeaza ca este vorba despre echipamente militare menite sa intareasca apararea Ucrainei…

- Grupul energetic francez TotalEnergies a anuntat ca va investi aproximativ 1,5 miliarde de dolari in planificata extindere a capacitatilor Qatarului de gaze naturale lichefiate, un proiect care promite sa majoreze livrarile de gaze catre pietele europene, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- CEO -ul Meta , Mark Zuckerberg (38 de ani), a postat astazi pe contul de Facebook și de Instagram o fotografie alaturi de soția sa, Priscilla Chan (37 de ani), in care anunța ca cei doi așteapta cel de-al treilea copil. „Sunt fericit sa va spun ca Max și August (n.r.: cele doua fetițe ale lui Zuckerberg…

- Oficiali din Shanghai au anuntat opt proiecte majore de infrastructura, in valoare de 257 de miliarde de dolari, in cadrul eforturilor de impulsionare a economiei, in cel mai mare oras din China. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a semnat un proiect de lege de 700 de miliarde de dolari care vizeaza combaterea schimbarilor climatice si a costurilor cu asistenta medicala, crescand in acelasi timp impozitele, in special pentru cei bogati, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…