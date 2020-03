Stiri pe aceeasi tema

- Domnitor al Tarii Romanesti intre 1530 si 1532, Vlad Inecatul a avut o domnie scurta si foarte agitata, cu numeroase tentative ale nobilimii de a-l da jos de pe tron. Si finalul vietii lui Vlad Inecatul a fost unul neobisnuit.

- Influenta matusa a liderului nord-coreean Kim Jong Un a aparut pentru prima data in public, la sase ani de la executarea sotului ei Jang Song Thaek, considerat la un moment dat numarul doi al regimului de la Phenian, relateaza duminica Reuters si dpa, citand presa locala, potrivit Agerpres. Kim…

- Revolta intr-o comuna din Bistrița-Nasaud. Satenii il acuza pe un cioban ca iși pune cainii sa ucida animalele din sat. Va atentionam ca urmeaza imagini cu puternic impact emoțional.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre situația tensionata dintre Iran și SUA. Acesta este de parere ca actuala criza este “o joint venture” intre președintele Donald Trump și regimul de la Teheran. „Ce vedem acum este ceea ce se numește in afaceri o «joint venture», o afacere in comun a doua…

- Un tribunal indian a ordonat marti executarea prin spanzurare, la 22 ianuarie, a patru barbati condamnati pentru violarea si uciderea unei studente intr-un autobuz la New Delhi in 2012, o tragedie care a...

- Presedintele american Donal Trump a facut primele declaratii la clubul sau din Palm Beach, Florida la o zi dupa ce a ordonat uciderea influentului general iranian Quasem Soleimani, relateaza CNN.

- Au aparut noi amanunte din ancheta privind crima din localitatea galațeana Buciumeni, județul Galați. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca i-a platit pe cei doi barbați, unul dintre ei amantul sau, pentru a-i da o lecție soțului italian, care devenea agresiv cand consuma alcool. Ea are 31 de ani,…

- O crima la comanda, in stil mafiot, s-a petrecut in ultima zi a anului 2019, in localitatea Buciumeni, din judetul Galați.O femeie le-ar fi oferit la doi barbați suma de 2.500 de lei ca sa ii omoare soțul, cetațean italian, cu 30 de ani mai in varsta ca ea. Conform planului, totul trebuia sa para un…