Cum a obţinut Croaţia de la Austria votul pentru accederea în Schengen: presiuni la cel mai înalt nivel Conform unei anchete jurnalistice, se pare ca s-a aflat tertipul prin care Croatia a obtinut „unda verde” de la Austria pentru accederea la spatiul Schengen. Austriecii ar fi primit asigurari ca le vor fi livrate gaze naturale de la un terminal LNG proaspat inaugurat in Croația. Al doilea – a fost amenințat ca firmele austriece […] The post Cum a obtinut Croatia de la Austria votul pentru accederea in Schengen: presiuni la cel mai inalt nivel first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

