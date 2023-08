Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Constanța și-a dat demisia in urma verificarilor facute de Corpul de control al ministrului de Interne, dupa accidentul provocat de șoferul drogat care a ucis doi tineri in 2 Mai. In plus, șeful IPJ va fi cercetat pentru neglijența in serviciu.

- 13, CU GHINON! Dupa o ședința de judecata maraton, care a ținut opt ore, judecatorul de drepturi și libertați a decis ca cei 13 inculpați acuzați de comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice sa fie arestați preventiv. Inițial au fost reținute in acest caz 18 persoane, dar cinci…

- Consilierul premierul Marcel Ciolacu, Victor Ponta, ii cere ministrului de Interne sa promoveze un proiect de OUG cu proceduri simplificate și pedepse foarte dure pentru orice persoana agreseaza sau jignește un jandarm sau un polițist: „Sa vedeți ce reped

- Minivacanta a inceput prost pentru mii de angajati din Ministerul de Interne! Mai multi politisti, pompieri si jandarmi din toata tara au descoperit ca au conturile goale. In zi de salariu, acestia nu si-au primit lefurile.

- In ultimele 24 de ore, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 6.034 de evenimente, 4.263 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.771 circumscrise situatiilor de urgenta. In ultimele 24 de ore, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 6.034 de evenimente,…

- Ministerul Familiei precizeaza, marți, ca Gabriela Firea nu are legatura cu centrele de varstnici vizate de percheziții, iar consiliera sa a demisionat din asociația menționata in ancheta. Precizarile vin in contextul in care marți au loc percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la centre…

- Activitatea Aeroportului Internațional Chișinau a fost reluata in regim normal, fiind deschis spre circulație și terminalul sosiri din aerogara, anunța Poliția de Frontiera. Totodata, instituția anunța ca a fost crescut nivelul de mobilizare pentru asigurarea securitații și ordinii publice.

- In urma activitaților de cercetare penala desfașurate de polițiștii din Șomcuta Mare, privind evenimentul produs in Șomcuta Mare la data de 06 iunie 2023, a fost dispusa reținerea a cinci persoane: – un barbat de 41 de ani din Șomcuta Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe,…