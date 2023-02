Cum a fost posibilă întâmplarea jenantă cu trenul ucrainean încurcat în cabluri, în gara Sighet Primul tren care a trecut granița in Romania, din Ucraina, dupa 16 ani, miercuri, 22 februarie, o garnitura de test, formata dintr-o locomotiva și un vagon, s-a incurcat in cablurile de fibra optica in gara Sighet. Problema rezolvata cu prajina Pentru a salva situația și a nu lasa locuitorii fara internet și semnal TV, un angajat a luat o prajina și a ținut cablurile pana a trecut locomotiva pe sub acesta. Imaginile au facut inconjurul internetului, iar cei care le-au vazut au dat vina pe CFR pentru ca nu a avut grija sa amenajeze linia așa cum trebuie. In replica, CFR a transmis un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

