Cum a fost „driblat” Joe Biden de Congresul SUA la acordul privind uzul armelor de foc

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de douazeci de senatori democrati si republicani a anuntat duminica faptul ca au ajuns la un acord in ceea ce priveste un cadru legislativ referitor la folosirea armelor de foc in Statele Unite ale Americii. Anuntul vine in contextul in care recent au avut loc noi masacre in SUA, care au socat…

- Cinci persoane au fost ranite joi in cursul unui atac armat intr-un cimitir din Wisconsin, in nordul Statelor Unite, unde avea loc inmormantarea unui barbat ucis de politie la sfarsitul lui mai, au anuntat fortele de ordine si un post local de televiziune, scrie AFP, citata de Agerpres. Politia din…

- Președintele american, Joe Biden, a vizitat orașelul Uvalde, acolo unde a avut loc masacrul sangeros in care 19 copii au fost uciși de un barbat inarmat, saptamana trecuta și a promis ca va „continua sa insiste” pentru o legislație mai dura in ce privește posesia și achiziționarea armelor de foc și…

- Statele Unite au anunțat vineri ca o noua lista de produse chinezești utile in lupta impotriva pandemiei Covid-19 va continua sa fie scutita de tarifele suplimentare pana la sfarșitul lunii noiembrie. Anunțul vine in contextul in care Joe Biden se afla sub presiune pentru a elimina tarifele suplimentare…

- Producatorul de arme Lockheed Martin intentioneaza sa dubleze aproape productia de rachete Javelin, arma antitanc care ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Rusiei, a declarat duminica directorul general James Taiclet, intr-un interviu, transmite Reuters. Scopul companiei este de a creste productia…

- Este știrea momentului in Romania. Jill Biden, soția președintelui american, Joe Biden, va sosi in Romania pe 6 mai, avand in agenda mai multe acțiuni pe care dorește sa le intreprinda. Anunțul a fost facut de Casa Alba, in aceasta dimineața, iar plecarea primei doamne a SUA din Washington se va face,…

- In circumstantele actuale, cu siguranta in jurul Sarbatirilor de Pasti atentia opiniei publice mondiale se va concentra asupra situatiei din Ucraina. Se va face o pauza macar in ziua Invierii Domnului? Rusii au fost printre cei mai habotnici credinciosi. In mod paradoxal tocmai Rusia a devenit primul…