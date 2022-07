Cum a comentat Ciprian Deac, eliminarea din Liga Campionilor: „Ne-a pedepsit la acea fază şi de acolo s-a terminat” Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat ca nu se gandea ca formatia ardeleana poate parasi competitia din primul tur, dar fotbalul a pedepsit-o. „E o seara foarte neagra, e suparare mare. Nici nu stiu ce sa zic, nu realizez ce mi s-a intamplat. Ei au avut o ocazie, ne-au dat un gol… bine, trebuia sa incheiem noi meciul mai repede. Stiam ca vor ataca in repriza a doua si vom avea spatii, dar, din pacate, noi am ‘ranit’ adversarul, nu l-am si ‘omorat’. Acum la cald se pot spune multe lucruri, e suparare mare, o tristete mare, nici nu ma gandeam ca putem fi eliminati din primul tur.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

