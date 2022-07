Stiri pe aceeasi tema

- Alin Adrian Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, dorește sa construiasca un terminal cargo pe Aeroportul Internațional din Timișoara. Au aparut insa diverse probleme din cauza celor 46 de hectare de teren, aflate in proprietatea Ministerului Transporturilor, iar afacerea bate pasul pe loc.…

- Intr-un schimb de mesaje pe WhatsApp, intrat in posesia deBanat, Iosif “Borseta” Nicoara, consilierul personal al lui Alin Nica, il invata pe Cristian Birlic, personaj conectat la lumea interlopa, cum sa-i scrie presedintelui CJ Timis in vederea stabilirii unei intalniri. Mesajele au loc in contextul…

- Discuțiile din Dubai ale președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, vicepreședinte PNL și șeful PNL Timiș, pe tema construirii unui terminal cargo pe aeroportul internațional ”Traian Vuia” Timișoara cu un investitor arab au fost intermediate de un apropiat al lumii interlope – Cristian Birlic,…

- Scandalul declansat in jurul proiectului "Timisoara, Capitala Europeana a Culturii" l-a determinat pe Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, sa prezinte unele clarificari publice.

- Alin Nica contesta total acuzațiile conform carora ar fi blocat ordonanța referitoare la finanțarea TM 2023 și ca ar fi taiat din banii primariei. Sunt acuzații ipocrite, spune șeful Consiliului Județean Timiș, de fapt se dorește ascunderea nerealizarilor administrației USR. E o problema falsa, banii…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, este de parere ca Timișoara devine un oraș din ce in ce mai murdar. Potrivit acestuia, contractele de salubrizare sunt prost gestionate, iar serviciile de curațenie stradala sunt aproape invizibile.

- In semn de solidaritate fața de cei aflați in suferința, angajații Consiliului Județean Timiș s-au alaturat unei campanii de donare de sange cu ajutorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara, care s-au deplasat la Palatul Administrativ. Printre participanți s-a numarat și președintele…