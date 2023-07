Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, previziunile legate de numarul de kilometri de autostrada care s-ar putea inaugura pana la finalul acestui an, s-au schimbat. Deși autoritațile iși pastreaza ținta de minimum 100 de kilometri, asociația Pro Infrastructura atrage atenția ca cel mult 80 de kimometri au șanse reale sa fie gata.Ministerul…

- Școala 9 a facut o analiza a taxelor școlilor private care au obținut cele mai bune rezultate la Evaluarea Naționala. Potrivit studiilor internaționale, prețurile nu sunt departe de cele din alte capitale europene. Numarul școlilor private din sistemul de invațamant preuniversitar aproape ca s-a dublat…

- CITESTE SI Nicusor Dan: La invitatia FRF, am fost sa vad Trofeul Under 21, care a sosit la Bucuresti in avanpremiera turneului final al Campionatului European de fotbal UE 19:05 0 Turneul de la Aix-en-Provence: Un intrus a intrerupt semifinala Paul – Goffin si a cerut sa discute cu directorul Arnaud…

- In utimii ani a aparut un adevarat fenomen al migrarii locuitorilor din Romania, pe fondul unor necesitați personale, sau, de ce nu, electorale. Fenomenul, denumit generic „Turism electoral” și „Turismul educațional”, a generat adevarate probleme la nivel local, in 2018, doar in Sectorul 3 al Capitalei,…

- Evenimentul s-a desfașurat in data de 26.04.2023, la Budapesta, la Szamos Csokolade Muzeum. La invitația Excelenței Sale, dl Ambasador Jose Luis Salazar Arrarte, la eveniment au participat consulii onorifici ai Republicii Ecuador din Romania, Ungaria, Serbia și Bulgaria. Originea arborelui de cacao…

- Recent, Codul Rutier a fost schimbat, dupa ce Guvernul a adoptat hotararea nr. 130/2023 prin care a fost modificat si completat Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din Romania. Noile reguli te pot lasa fara permis rapid ori…

- Originea obiceiului ”stropitul fetelor” nu este clara, dar acesta este intalnit in multe țari și culturi din intreaga lume. In Europa, tradiția este foarte raspandita in țarile din zona centrala și estica, in special in Romania, Ungaria, Polonia și Cehia.In ceea ce privește originea acestui obicei in…