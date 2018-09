Stiri pe aceeasi tema

- Piata de media si divertisment ar putea inregistra un ritm mediu annual de crestere de 7,4%, ajungand la venituri totale de 3,7 miliarde de dolari in 2022, pe fondul cresterii segmentelor digitale, arata un studiu prezentat marti de PwC. Piata de media si divertisment ar putea inregistra…

- Valoarea de piata a Tesla a scazut cu peste 30% fata de 7 august, atunci cand Elon Musk a anuntat ca doreste sa angreneze compania intr-un proces ce prevedea o delistare, la un pret de 420 dolari pe actiune, scrie Mediafax.ro.

- Viceguvernatorul Ahmad Araghchi a fost arestat impreuna cu alti oficiali si alte patru persoane acuzate de specula pe piata de schimb, au indicat autoritatile, intr-o declaratie pentru radio-televiziunea de stat IRIB. Seful directiei de schimb valutar, care este nepotul ministrului adjunct iranian…

- Dupa o scadere a valorilor in cursul zilei de joi, valoarea totala a actiunilor de pe bursele din China a ajuns la 6,09 trilioane de dolari. Prin comparatie, valoarea totala a pietelor bursiere japoneze este de 6,17 trilioane de dolari, astfel incat Japonia a recuperat pozitia secunda pierduta in…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca primit notificare in legatura cu prezenta in Romania a produselor congelate ale firmei Greenyard, suspectate de contaminare cu Listeria monocytogenes, acestea fiind retrase din magazine. “ANSVSA a fost ...

- Mai multe aparate casnice cu consum excesiv de energie pentru gospodarie, pentru a fi comercializate vor trebui etichetate. Potrivit regulamentelor privind cerințele de etichetare energetica a acestora, aprobate de catre Guvern miercuri, 4 iulie, plasarea produselor pe piața se va face doar împreuna…

- Piata criptomonedelor este din nou in scadere, cotatia Bitcoin coborand miercuri pana aproape de 6.000 de dolari - o scadere de aproape 2% intr-o zi, ceea ce inseamna o scadere de peste 50% in acest an. Etherum a scazut cu peste 3%, iar Ripple a scazut cu aproximativ 4%.

- Exista un interes tot mai mare pentru piata accesoriilor ce tin de siguranta copiilor mici la plimbare si in masina, considera reprezentanti ai pietei produselor pentru copii mici, estimand un interes crescut sipentru perioada urmatoare.