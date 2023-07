Andreea Antonescu a atras atenția cu cea mai recenta fotografie distribuita pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 41 de ani nu apare singura, ci alaturi de Venice Victoria, fiica ei cea mica. Zilele acestea, Andreea Antonescu le petrece pe litoral. Prima data a fost in Vama Veche, acolo unde a dus-o pe Sienna, fiica ei și a lui Traian Spak, pentru prima data. Ulterior, vedeta a mers in Albena, in Bulgaria, unde a susținut un concert. Andreea Antonescu, cu fiicele sale pe litoralul romanescAcum, cantareața se afla pe litoralul romanesc, in stațiunea Mamaia. Acolo a aparut pe plaja…