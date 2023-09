Stiri pe aceeasi tema

- A dat uniforma de politie pe sortul de bucatar. Unul dintre cei mai indragiti politisti din Constanta, erou decorat cu Virtutea Militara, nu mai arunca rau-facatorii dupa gratii, ci micii pe gratarul incins in statiunea Mamaia. Cel care a fost in slujba legii mai bine de treizeci de ani a mai avut o…

- Ioana Chișiu adora vacanțele, așa ca, in aceasta vara, influencerița s-a bucurat din plin de escapadele exclusiviste. Vedeta a fost plecata impreuna cu fiicele ei, iar fanii s-au intrebat daca alaturi i-a fost și noul iubit.

- Doinița Oancea, in varsta de 40 de ani, a cucerit inimile fanilor cand in urma cu mai mulți ani a interpretat-o pe Minodora in telenovela Inima de țigan. Alaturi de aceasta a jucat Nicoleta și Iuliana Luciu, Gheorghe Visu și mulți alți actori. Vedeta a dezvaluit in ce relații a ramas cu aceștia.Doinița…

- Dan Negru baga și el capul in poza cu David Popovici: Ne place sa parem mereu inferiori dar nu-s doar romanii așaDan Negru a avut o prima reacție pe internet, dupa ce David Popovici a ratat podiumul la 100 și 200 metri liber la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. CITESTE SI Vremea extrema imparte…

- Bianca Dragușanu a impresionat fanii cu fotografiile ei spectaculoase de zilele trecute, realizate pe litoralul romanesc. Vedeta nu a abandonat stilul și accesoriile nici la plaja selecta din Mamaia pe care s-a relaxat. Prezentatoarea s-a infațișat intr-un costum de baie cu model de tip animal print…

- ANPC a controlat 22 de operatori economici din satul de vacanta Mamaia, in cadrul Comandamentului Litoral 2023, iar pentru neregulile constatate au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 132.000 de lei si au dispus oprirea temporara a prestarii de servicii, pana la remedierea deficientelor, in…

- Iuliana Luciu, in varsta de 36 de ani, și-a schimbat radical viața. Sora Nicoletei Luciu și-a transformat pasiunea in meserie, iar acum face ceea ce și-a dorit foarte mult. Vedeta marturisește ca a luat totul de la zero, iar dupa ce a terminat cursurile și-a facut lansarea ca Dj la Monaco.„Pasiunea…