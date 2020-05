Cultivator de canabis, sub control judiciar Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, luni, punerea sub control judiciar a unui doljean acuzat de trafic de droguri de risc. Barbatul a fost arestat preventiv in februarie, la cererea procurorilor DIICOT. Aceștia din urma susțin ca inculpatul a cultivat canabis, droguri pe care le-a vandut in Craiova. Procurorii DIICOT anunțau, la jumatatea lunii februarie, arestarea unui doljean suspectat de trafic de droguri de risc. Barbatul ar fi inființat doua culturi in-door de canabis. Drogurile, care erau cultivate in ghivece, ajungeau pe piața stupefiantelor din Craiova. ”In cauza s-a stabilit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

