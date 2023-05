Stiri pe aceeasi tema

- Petronela Susan, functionara de la Primaria Rediu arestata preventiv pentru luare de mita, a castigat in instanta eliberarea din detentie si executarea masurii preventive in arest la domiciliu. Susan, care anterior a lucrat in cadrul serviciului de urbanism al Primariei Iasi, a fost trimisa in judecata…

- Cumpararea unei case in Pietrarie s-a dovedit o aventura imposibila pentru un cuplu. Cei doi au platit avansul pentru o casa aflata inca in constructie, urmand sa plateasca restul atunci cand puteau sa se si mute. Au fost pusi insa in situatia de a se adresa judecatorilor pentru a-si primi banii inapoi…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a avut o intalnire, joi, 13 aprilie, cu directorul general al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Felix Ardelean. Discuțiile purtate au vizat detaliile tehnice ale proiectului…

- Functionara din Rediu acuzata de luare de mita va fi judecata in stare de arest. Magistratii Curtii de Apel au respins ieri ca nefondata contestatia inaintata de Petronela Susan impotriva deciziei Tribunalului de mentinere a starii sale de arest. Starea de arest in care se afla Susan urmeaza sa expire…

- O funcționara a Primariei Timișoara care a reclamat ilegalitați din instituție este cercetata disciplinar, printre altele, pentru ca a mers la lucru cu un tricou pe care scria „Stop abuzurilor din Administrația Publica Locala Timișoara”.

- Cele șapte persoane reținute pentru ca urmau sa organizeze dezordini in masa in timpul protestelor organizate de Șor au fost aduse in fața magistraților de la Judecatoria Ciocana. Procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile. Precizam ca zece grupuri cazate in municipiul Chișinau, din care…

- Abia intors din Cehia, baut si drogat, un iesean a navalit peste o femeie din Podu Iloaiei, ucigand-o si jefuind-o. Ghinionul femeii a fost ca, in pofida obiceiului sau, lasase poarta descuiata, asteptandu-si fata venita cu familia. Acestia au ajuns la nici doua ore dupa crima. Pe parcursul procesului,…