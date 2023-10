Culmea ghinionului: Ce a primit un polițist când i-a cerut buletinul unui tânăr. Omul legii a rămas fără cuvinte Un tanar din Cluj-Napoca a fost prins cu droguri la examenul auto. Cand i-a inmanat actul de identitate polițistului, el i-a dat din greșeala și pungulița cu praf alb. Intamplarea a avut loc luni dimineața, in municipiul Cluj-Napoca. Un tanar de 20 de ani susținea proba de condus a examenului pentru obținerea permisului categoria C. Dupa ce a urcat in camion, polițistul examinator i-a cerut acestuia buletinul. In acel moment, tanarul i-a dat din greșeala, pe langa actul de identitate, și o pungulița cu praf alb. Examinatorul a chemat colegii de la Rutiera, pentru ca și-a dat seama… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

