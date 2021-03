Culisele statului paralel, ora 18.00 - O RADIOGRAFIE unică a premierilor care au condus România Aderarea la NATO și la Uniunea Europeana au fost, probabil, marile proiecte ale Romaniei postdecembriste. Dar a fost nevoie de mai bine de doua decenii pentru ca fiecare sa se intample. Doua decenii și mulți premieri.Și-atunci, cu ce am ramas de la fiecare dintre cei peste 20 de șefi ai Guvernului?Cu unele exceptii, relatia dintre seful statului si cel al guvernului a fost una de confruntare, uneori mocnita, alteori la lumina zilei. O lupta permanenta pentru putere! Și de ce nu scapam de aceasta instabilitate?Dupa 31 de ani, facem o radiografie a premierilor Romaniei așa cum nimeni nu a facut-o!… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

