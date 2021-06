CULISELE STATULUI PARALEL. Bani din PNRR pentru afaceriști controversați Concret, PNRR prevede doua proiecte pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica și tehnica a hidrogenului. Ambele valoareaza, impreuna, 585 de milioane de euro. Gabriel Comanescu deține, așa cum spune ministrul Cristian Ghinea, singura companie capabila sa implementeze un asemenea proiect.Gabriel Comanescu este și omul care, de ani buni, apare in diverse combinații politice - atat in interiorul PSD, cat și in PNL. Jurnalistii de la ziare.com vorbesc despre Comanescu ca fiind un apropiat al lui Vergil Chițac, unul dintre susținatorii lui Florin Cițu. Comanescu este lipit și de ministrul Energiei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am depasit 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient, ii indemn mai mult pe oameni sa iasa din rutina de zi cu zi… Te complaci cu aceasta idee: «las ca ma duc maine, las ca ma duc maine»… Sunt convins ca vor avea un semnal de alarma la finele lui iunie, cand…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Energiei, Virgil Popescu, dar și președintelui Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, Dumitru Chirița, de la care solicita clarificari privind pastrarea regimului de gratuitate pentru racordarea clienților casnici la ...

- In februarie, Gazprom a depus o cerere la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Camera de Comerț și Industrie din Rusia cu o cerere impotriva Moldovagaz pentru o datorie de 371 milioane dolari pentru gaze, transmite știri.md Compania solicita sa colecteze o datorie de 370,5 milioane de dolari…

- Un ordin nou al Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), 25/2021, stabilește noi obligații pentru firmele de distribuție de energie electrica in cazul in care au loc deranjamente. Daca e cazul, ele vor plati simultan și despagubiri și compensații clienților afectați, potrivit economica.net…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a examinat și avizat cu rezerve contractele de procurare a energiei electrice pentru furnizorii serviciului universal și de ultima opțiune, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport, și

- Legea offshore va fi modificata pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica in vara, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, rugandu-i pe investitorii care asteapta aceasta lege pentru a debloca investitiile sa mai aiba „putintica” rabdare. „Va fi o initiativa parlamentara a coalitiei…

- O romanca stabilita de 21 de ani in Franța a fost numita la conducerea Autoritații Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra (ACROPO). Este vorba de Gabriela Dan Unterseh, absolventa a Facultații de Geologie din București, a unui masterat și a unui doctorat in…

- Investigatia derulata de Comisia Europeana referitoare la planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia va mai dura cateva luni, insa statul roman va ajuta compania sa achizitioneze certificatele de emisii pana la finele lunii aprilie fara penalitati, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Bogdan…