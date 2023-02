Tribunalul București a facut publica decizia prin care Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si drogurilor. Manuela Orzata, judecatoarea care s-a ocupat de caz, a stabilit ca Mario Iorgulescu avea discernamant in momentul producerii gravului accident auto din anul 2019 soldat cu moartea unui barbat, nu exista dovezi ca el sufera de afectiuni psihice care sa-l impiedice sa vina in Romania pentru a asista la proces, iar fapta savarsita se incadreaza la infractiunea de omor sub forma intentiei…