Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Giurgiu, membru in conducerea interimara a PSD, si-a cerut scuze, din nou, diasporei, dupa declaratiile facute recent prin care i-a jignit pe cei plecati la munca in strainatate. Badalau a spus ca va respecta decizia colegilor sai din CExN in cazul in care va fi sanctionat pentru declaratiile…

- PSD Brașov cere excluderea lui Nicolae Badalau din partid, din cauza declarațiilor legate de românii care muncesc și traiesc în diaspora: „Reformarea PSD nu se face cu declarații defaimatoare la adresa românilor din țara sau din strainatate”.În urma declarațiilor…

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, fost ministru al Economiei, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca este „o nebunie” sa se mareasca numarul parlamentarilor de Diaspora, ca nu este normal ca romanii din strainatate care nu se mai intorc in țara sa decida soarta celor din Romania…

- In ședința CEx de marți seara, liderii partidului au avut parte de mai multe momente tensionate. Conform surselor Digi24, liderul PSD Bacau, Dragoș Benea, și președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, au avut un schimb dur de replici. Benea i-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- În ședința CEx de marți seara, liderii partidului au avut parte de mai multe momente tensionate. Amenințarile cu bataia, înjuraturile și lacrimile au contribuit la atomosfera încordata în care liderii PSD au împins-o pe Dancila spre demisie. Conform surselor Digi24, liderul…

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau a declarat, dupa Comitetul Executiv National, ca Congresul PSD va avea loc undeva in luna februarie sau martie. Intrebat de ce atat de tarziu, Badalau a invocat sarbatorile de iarna. El nu a stiu sa spuna nici de ce sefia partidului nu este preluata de Eugen Teodorovici,…

- Liderul organizatiei PSD Bacau, europarlamentarul Dragos Benea, a declarat marti pentru STIRIPESURSE.RO ca guvernarea s-a pierdut la motiunea de cenzura din 10 octombrie, nu la votul de investitura de ieri si ca excluderile in filiala au loc pentru `neperformanta administrativa crasa' sau 'atacuri…

- In plina negociere pentru desemnarea unui Guvern nou care, eventual, sa și conduca țara asta, un alt scandal ține prim-planul atenției publice și, dupa cum se prefigureaza, atenția organelor de cercetare penala. E vorba despre declarația fostei directoare a companiei TAROM, Madalina Mezei, cum ca ministrul…