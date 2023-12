Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Belarus, Aleksander Lukașenko, a felicitat poporul roman cu ocazia sarbatorii naționale – Zilei Naționale – 105 ani de la Marea Unire. ”Ideile principale ale acestei sarbatori au fost reconcilierea și unitatea societații in jurul valorilor fundamentale pe care se bazeaza statul…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in mesajul transmis de Ziua Nationala, ca ”Istoria si Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unitatii noastre si, iata, avem prilejul, cu fiecare noua provocare a prezentului, sa demonstram ca impreuna, noi romanii, avem puterea de a ne atinge marile obiective”. ”Este…

- „Romania tradiționala” – festival de tradiții și obiceiuri dedicat Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia Consiliul Județean Alba, prin Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba și celelalte instituții de cultura subordonate, organizeaza și in acest an o serie de concerte, evenimente și acțiuni culturale…

- O rugaciune, o lumanare aprinsa și flori pentru cei ce dainuiesc veșnic in inimile noastre…copii, parinți, bunici, personalitați locale. Veșnica lor pomenire! Miercuri, 1 noiembrie 2023, in toate bisericile și cimitirele din Carei se vor oficia parastase pentru sufletele morților. Chiar și pentru cei…

- Corneliu Bichinet (PMP): AUR nu e Romania Mare; George Simion nu este Vadim TudorVicepresedintele PMP, Corneliu Bichinet, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca ascensiunea AUR, care a crescut in preferintele electoratului, potrivit sondajelor de opinie, este data de faptul ca cetatenii…

- „Accidentele” cu statuia lui Ladislau la Oradea, cu daramarea și indepartarea statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii din Oradea, cu indepartarea statuii lui Avram Iancu de la Turda și cu nenumarate astfel de mizerii antiromanești pe tot cuprinsul Romaniei nu sunt niște manifestari izolate! Este…

- Pompierii din Timiș intervin, joi, pentru salvarea unui muncitor care a fost prins sub un mal de pamant in timp ce lucra la canalizare, in localitatea Bacova, informeaza Opinia Timișoarei.Doi muncitori au fost prinși de un mal de pamant, in timp ce lucrau la sistemul de canalizare in localitatea Bacova.…

- Pompierii din judetul Timis intervin, joi, pentru salvarea unui barbat care a fost prins sub un mal de pamant in timp ce lucra la canalizare, in localitatea Bacova. Acolo au fost mobilizate autospeciale, buldoexcavatoare si o ambulanta SMURD, potrivit news.ro.”Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si…