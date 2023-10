Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, a fost jucat meciul dintre naționalele de tineret ale Moldovei și Macedoniei de Nord din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2025. Partida, care a fost disputata la stadionul Zimbru din Chișinau, s-a incheiat cu victoria echipei noastre, care a evoluat in infeioritate numerica…

- Cuvantul romanesc „sarma” este imprumutat din limba turca – sarmak, unde are sensul „a infașura, a inveli”. Este posibil și din cuvantul intermediar sarbesc cарма / sarma: „sarma”. Acest produs culinar este cunoscut, cu aceeași denumire, in mai multe țari din apropierea bazinului rasaritean al Marii…

- Swift Spot SRL, societate controlata indirect de un general al Serviciului de Informații Externe (SIE), doi foști șefi ai Electrica SA, totodata ex-secretari de stat la Ministerul Energiei, precum și un acționar al cluburilor Fratelli, a primit licența de furnizor de energie electrica din partea Autoritații…

- MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY), pe fondul intensificarii efectelor ciclonului „Daniel”, a emis un nou cod roșu de vreme nefavorabila, care va afecta majoritatea regiunilor, pana joi. Aversele…

- Un cutremur slab s-a produs in dimineața zilei de luni, 28 august, in Romania. Din primele informații venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 08:36, in Oltenia, Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2.2 și s-a produs la adancimea…

- Cutremur in Romania. Un seism de 4,6 s-a produs in Oltenia, Gorj, in noaptea de duminica spre luni. Seismul a fost inregistrat la ora 00:39.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km.Cutremurul s-a produs la 7 km N de Targu Jiu, 72 km NE de…

- Federatia Italiana de Fotbal (FIGC) a anuntat, vineri seara, ca a ajuns la un acord pentru postul de selectioner cu Luciano Spalletti, care isi va prelua indatoririle la 1 septembrie.Prezentarea oficiala a antrenorului va avea loc la Coverciano, in septembrie, cand selectionata Italiei se va reuni…

- Meteorologii anunta Cod galben de canicula , sambata, in cea mai mare parte a tarii. In a doua parte a zilei vremea va deveni instabila. Canicula se mentine si sambata, in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile se vor situa intre 33 si 37 de grade. Sambata sunt anunțate temperaturi caniculare in…