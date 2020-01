Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru perioada 30 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020 si anunta temperaturi apropiate de normalul perioadei, in majoritatea regiunilor. Totodata, se anunta cantitati reduse de precipitatii, acestea fiind posibile mai ales in a doua parte a intervalului.

- Luna decembrie vine cu ninsoare asociata cu intensificari ale vantului care determina producerea viscolului. Ceata va persista mai ales in zonele de campie si in depresiuni, potrivit unei caracterizari facute de meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie. „Luna de inceput a iernii, decembrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 2 – 15 decembrie 2019. Temperaturile scad drastic la inceputul acestei saptamani in toata țara, insa dupa data de 7 decembrie vremea se va incalzi ușor, anunta specialistii ANM. In Banat,…

- Vremea in luna noiembrie a fost mult mai calda decat normalul acestei perioade, insa meteorologii anunța ca totul se va schimba. Iarna anului 2020 va fiu una dintre cele mai reci din ultimii 30 de ani.

- Nordul județului Buzau a intrat, de marți dupa amiaza, sub atenționare cod galben de vant puterrnic, atenționare valabila pana joi dimineața. Potrivit meteorologilor, pana joi la ora 10.00, in zona montana vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze in general de 80…90 km/h, iar pe creste, in…

- Vremea se mentine calda in Bucuresti in urmatoarele trei zile, cu maxime cuprinse intre 17 si 22 de grade Celsius si, din din a doua parte a zilei de joi, vor aparea ploi slabe, se arata in prognoza publicata, marti, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. Conform estimarilor,…

- „In acest weekend, vremea se mentine calda pentru aceasta data, asta inseamna temperaturi maxime in ambele zile, intre 15 si 24 de grade Celsius, cu temperaturi ridicate chiar si in cursul noptii, cand vor fi numai valori pozitive. Sub aspectul cerului, vorbim totusi de diferente intre ziua de sambata…

- Meteorologii vin cu vești bune pentru acest weekend. Vor temperaturi placute pentru cei care-si mai doresc o plimbare la sfarsit de saptamana, dar atentie mare dimineata la un fenomen periculos pentru soferi.